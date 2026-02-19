Cafépersonal till mysiga Café Carl i Glaskogen (servitör/kallskänka/kock)
2026-02-19
Kom och jobba med maten från naturen och möt världens trevligaste gäster!
Glaskogen är med sina 28 000 ha Värmlands största naturreservat och friluftsområde som lockar uppemot 80 000 besökare per år från hela världen. Vi har 30 mil vandringsleder och 15 mil kanotleder i reservatet.
Café Carl ligger högt beläget på en kulle i Lenungshammar i en modern timmerstuga med utsikt över sjön Flagan. Här serverar vi hemlagad mat med tydlig förankring i skog och landskap där viltkött och noga utvalda örter och kryddor från naturen står i centrum. I vårt sortiment finns även hembakta kakor, bakelser, hemgräddade våfflor och glass
Arbetsuppgifter
Som cafépersonal är du vårt ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett professionellt och välkomnande bemötande. Arbetet är varierat och innefattar kassaarbete, kundservice, tillagning av enklare kalla och varma rätter, servering, diskhantering samt städning och löpande skötsel av caféets lokaler.
Genom att vi roterar arbetsuppgifterna skapas ett effektivt samarbete i arbetsgruppen och en god arbetsmiljö. Tjänsten kräver ansvarstagande servicekänsla och förmåga att arbeta strukturerat även under perioder med högre tempo
Tjänsten passar dig som tar ansvar i ditt arbete, har en naturlig känsla för service och trivs med att arbeta strukturerat, även under perioder med högre tempo.
Vi söker dig som är arbetsam, seviceminded, stresstålig, strukturerad och noggrann samt lösningsorienterad. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller utbildning från café- eller restaurangverksamhet och brinner för mat och service. Du får våra besökare att känna sig välkomna och möter dem med ett stort leende. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Kan du tyska är det meriterande.
Då det inte finns allmänna kommunikationer till Lenungshammar behöver du ha möjlighet att transportera dig till och från arbetet på egen hand.
Anställningsform: Visstidsanställning april-oktober 2025 (helgarbete)
Anställningens omfattning: Deltid-heltid ca 25-40 timmar/vecka
Arbetsplats: Café Carl, Lenungshammar, Värmland.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Timlön
Sista dag att ansöka är löpande rekrytering med sista ansökningsdag 31 mars 2026
Kontakt: Emma Brålid, caféföreståndare. Telefon 070-25 28 437. Mail: emma.bralid@arvika.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Maila ansökan, innehållande personligt brev samt CV: emma.bralid@arvika.se
Besök oss på www.glaskogen.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: emma.1.nilsson@arvika.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan cafépersonal". Arbetsgivare Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
http://www.glaskogen.se
670 20 GLAVA
Glaskogens Naturreservat, Stiftelsen
Caféföreståndare
Emma Brålid emma.bralid@arvika.se +46702528437, 070-2528437
9753262