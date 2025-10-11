Cafépersonal till Café Källan, Sundstabadet, vikariat
Karlstads kommun / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2025-10-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-11Beskrivning
Sundstabadet är en modern anläggning som ger gästerna möjlighet att leka, träna och njuta.
Vi bidrar till möjligheter för karlstadsborna att ta del av ett varierat utbud, med olika aktiviteter som i förlängningen bidrar till ett friskare och hälsosammare liv. Våra besökare ska få en minnesvärd upplevelse och känna sig trygga när de besöker oss.
Vi är till för karlstadsborna. Självklart ser vi till att våra besökare får den bästa servicen och möts av en ren och fräsch anläggning. Det är du som tillsammans med övriga kollegor på Sundstabadet levererar detta till våra gäster.
Anläggningen är öppen 360 dagar per år och du kommer arbeta på ett rullande schema över verksamhetens öppettider som innefattar tidig morgon, kvällar och helger. I dagsläget har vi öppettiderna kl. 07.00 - 21.30. Tjänsten passar för dig som önskar variation i dina arbetstider.
Nu söker vi dig som vill bidra till att våra gäster får en fantastisk upplevelse och har talang för att skapa en välkomnade atmosfär. Vi vill göra varje arbetsdag så trevlig som möjligt för våra cafégäster och vi eftersträvar också alltid ett bra teamwork bland medarbetarna och att ha trevligt medan vi arbetar.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i vårt café på Sundstabadet ansvarar du för att det finns ett utbud till våra besökare, allt från lättare mat till bakverk.
Vi söker nu en kollega till oss i Sundstabadets cafeteria - Kafé Källan. I tjänsten ingår alla i restaurang och café förekommande arbetsuppgifter. Du kan och vill även gärna utföra kassaarbete, försäljning av mat, diskning och städning.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av restaurangbranschen och gärna relevant yrkesutbildning som kock eller kallskänka Du behöver även ha kassa- och datorvana.
Är du noggrann och har känsla för vikten av ordning och reda i ett kök, samt alltid sätter gästen i fokus - då passar du bra in hos oss! Periodvis har vi besökstoppar, framför allt under helger och lov, därför är det viktigt att du har vana av liknande situationer och hanterar dom med god servicekänsla.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Sundstabadet erbjuder något för alla. Här finns en badupplevelse oavsett om man vill BADA eller NJUTA. Sundstabadet är en av landets största badanläggningar med närmre 400 000 inpasseringar årligen. Verksamheten är öppen 360 dagar per år. Våra målgrupper är alla Karlstadsbor såväl allmänhet som skolelever och föreningsliv samt besökare till Karlstad.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Bad Kontakt
Mark Pulman 054-5404742 Jobbnummer
9552197