Cafépersonal sökes till mysigt ställe på norra Gotland
PH:s krog AB / Kassapersonalsjobb / Gotland Visa alla kassapersonalsjobb i Gotland
2026-02-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PH:s krog AB i Gotland
Vi söker självgående cafépersonal till vårt mysiga säsongsställe på Ihre gård i Ireviken. Vi erbjuder ett kul och omväxlande arbete med sköna människor i fin miljö. På området där vi huserar finns boende, med ca 100 bäddar, butik, paddelbanor och pool. Några minuter bort ligger en magisk sandstrand.
På "Caféet" har vi öppet dagtid och säljer mat, bakverk, go 'kaffe, öl och vin. Ibland har vi beställningar och lammgrillningar med livemusik under kvällstid. Den här tjänsten betyder arbete i bar/kassa, servering, disk och lite kök. Man behöver kunna svänga ihop en god latte, ha fallenhet för "multitasking", gilla service och jobb i högt tempo.
Vi kan hjälpa till med boende och eftersom vi är på landet är det en fördel att ha bil och körkort. Om det låter intressant, vänta inte med ansökan, vi anställer löpande. Jobb finns från mitten av juni till mitten av augusti. Hoppas vi ses i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@mejerietstenkyrka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafépersonal Ihre gård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PH:s krog AB
(org.nr 559093-9277)
Hangvar Ire 115 (visa karta
)
624 54 LÄRBRO Arbetsplats
Caféet Ihre Gård Kontakt
Pia Horvath pia@mejerietstenkyrka.se 0733209854 Jobbnummer
9743047