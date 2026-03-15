Cafébiträde till Verde Gelato på Lilla Torg
TGL Gelateria AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-03-15
Verde Gelato är en liten och charmig butik belägen på den historiska och livfulla Larochegatan 5, precis vid Lilla Torg. Vi brinner för kvalitet och hantverk, där vår absoluta huvudprodukt är vår krämiga gelato. Nu söker vi en positiv och driven kollega som vill bli en del av vårt team och leverera Malmös bästa service!
Om rollen
Som cafébiträde hos oss är du ansiktet utåt. Vi letar efter dig som är en sann "team player" du trivs med att samarbeta, tar egna initiativ och sprider god energi till både kunder och kollegor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Försäljning & Kassa: Ge varje kund ett personligt välkomnande och hantera betalningar smidigt.
Servering: Presentera och servera vår gelato samt våra populära bakverk.
Renhållning: Ansvara för diskplock, städning och att butiken alltid är ren och inbjudande.
Produktkännedom: Lära dig om våra råvaror för att kunna guida våra kunder rätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar service och att arbeta med människor. Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet eller kunskap som barista, då vi även serverar kaffe av hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: kontakt@verdegelato.se Arbetsgivare TGL Gelateria AB
(org.nr 559179-3574)
Larochegatan 5 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Verde Gelato
