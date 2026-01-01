Cafébiträde som kan baka sökes till Weindels Konditori-Stockholm
J-P Asken AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J-P Asken AB i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker ett cafebiträde som också kan baka. I dagsläget är de som jobbar här 19-24år
Den vi söker är en person som kan arbeta själv och självständigt, stresstålig och driven. Du är punklig, kan klockan och sköter dina arbetstider. Man arbetar på schema som är både vardagar och helg, morgon och eftermiddag/kväll. Kan EJ kombineras med studier.
Som person är du strukturerad och har en förmåga att ta egna beslut. Vidare är du fexibel med bland annat arbetsuppgifter, arbetstider och i samarbete med dina arbetskamrater. Att sätta kunden i fokus är en självklarthet för dig.Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Ta hand om våra cafégäster
Hoppa in och baka när våran bagare är ledig
Tillaga luncher, smörgåsar och beställningar
Beställa och ta emot varor
Städa, så det är rent och prydligt
Kassa
Egenkontroll
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom café, konditori & bageri
Du MÅSTE kunna prata & skriva svenska obehindrat
Är utbildad bagare eller konditor eller liknande erfarehet tex praktik
Kan hoppa in och baka när våran bagare är ledig
Har kassavana
Har baristaerfarenhet
Kunskap om egenkontroll
Tillträde snarast, urval kommer att ske löpande var vid tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är den 14 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
via mail
E-post: konditoriweindels@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde som kan baka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare J-P Asken AB
(org.nr 556651-4583)
Varvsgatan 33 (visa karta
)
117 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Weindels Konditori Jobbnummer
9666930