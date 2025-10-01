Cafébiträde sökes till Göteborgs äldsta konditori - Tillsvidare 80%
2025-10-01
Ahlströms konditori grundades 1901 och har sedan dess varit ett begrepp i Göteborg. Till oss har många generationer göteborgare vallfärdat genom åren för att smaka färska bakverk och smörgåsar av högsta kvalité. Helt enkelt för att få det där lilla extra! Allt produceras för hand, av de bästa råvaror, på våningen ovanför konditoriet. Vi är stolta över vår hantverkstradition och är måna om att föra den vidare.
Nu söker vi en positiv lagspelare som vill bli en del av vårt team!
Som person är du positiv, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är inte rädd att ta i när det väl behövs och trivs att arbeta under högt tempo. Att du arbetar medvetet för att varje gäst lämnar butiken nöjd är en förutsättning. Du förväntas även vara en god arbetskamrat och bidra till en trevlig arbetsmiljö.
Du har tidigare erfarenhet av försäljning och service. Har du arbetat som konditoribiträde är det meriterande. Dock lägger vi störst vikt vid personlig lämplighet och hur du skulle passa in med resten av vår härliga personal.
Arbetet innefattar försäljning av bröd, bullar, tårtor och allt som hör ett konditori till. Även diskarbete, servering över disk, kassahantering samt en del lättare matlagning förekommer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%. Periodvis kan det bli högre sysselsättning. Arbetstiderna är varierande med 4 veckors rullande schema.
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@ahlstromskonditori.se
Tjänsten tillsätts snarast och urval sker löpande. Tveka därför inte att maila in ditt CV och personliga brev redan nu.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
