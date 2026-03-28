Cafebiträde sökes till Danderyds Bageri & Saluhall (morgonpass)
Cheffle AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Cafebiträde sökes till hantverksbageri & saluhall i Danderyd (morgonpass)
Hej därute!
Vi driver ett hantverksbageri, café och saluhall i Danderyd, där caféet är en central del av verksamheten. Nu söker vi ett cafebiträde som kan arbeta från kl. 07:00 måndag till fredag. Deltid fungerar också, så tveka inte att söka även om du inte kan arbeta heltid.
I rollen arbetar du främst i caféet med att ta hand om våra gäster och skapa en trevlig upplevelse från morgon till lunch.

Dina arbetsuppgifter
Servera kaffe, frukost och lättare rätter
Ta emot och hjälpa gäster i caféet
Försäljning av bröd, bullar och andra produkter
Hålla rent och snyggt i serveringsytor
Hjälpa till där det behövs i verksamheten
Vi har även ett stort produktionskök i lokalen där mat och bakning till våra restauranger produceras, samtidigt som café och saluhall bedrivs i samma lokaler. Därför är det viktigt att du är flexibel och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är glad, positiv och serviceinriktad
Trivs i ett högt tempo
Gillar att arbeta med människor
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Har intresse för mat, kaffe eller bakning (meriterande men inget krav)
Vi är ett litet och sammansvetsat team i en stor och öppen lokal där alla hjälps åt. Det är ett stort plus om du tycker om variation och gärna hjälper till med olika uppgifter under dagen.
Arbetsplatsen ligger på Sunnanängsvägen 1A i Danderyd
Låter det här som något för dig?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via Cheffle redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Odengatan 62 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Cucina Povera Jobbnummer
9825476