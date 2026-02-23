Cafebiträde och kock sökes för sommarjobb i Siljansfors (Mora kommun)

Asp, Ann-Christine / Restaurangbiträdesjobb / Mora
2026-02-23


Visa alla jobb hos Asp, Ann-Christine i Mora

Cafebiträde och kock sökes för sommarjobb i Siljansfors restaurang (Mora kommun)
Vi söker nu cafebiträde och kock till vår verksamhet i Siljansfors, Mora kommun, för sommarsäsongen 2026. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett periodvis högt tempo.

Om tjänsterna
Vi söker personal till två tjänster: cafebiträde samt kock. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter i café- och restaurangmiljö.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Dina arbetsuppgifter
Cafebiträde

Servering och kundbemötande
Kassaarbete
Diskning och städning
Påfyllning och ordning i caféutrymmen

Kock

Tillagning av mat enligt meny
Förberedelser och planering i köket
Ansvar för hygien och ordning i köket
Samarbete med övrig personal

Kvalifikationer
Du kan kommunicera på svenska och engelska (krav)
Du är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo

Meriterande

Tidigare erfarenhet från arbete inom café eller restaurang
Erfarenhet av matlagning och köksarbete

Anställningsvillkor
Sommarjobb / säsongsanställning
Anställningsperiod: 25 maj - 31 augusti
Omfattning: heltid och timanställning
Arbetstid: enligt schema

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:
[e45cafeomat@gmail.com]

Sista dag att ansöka är 1 maj
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: e45cafeomat@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Siljansfors".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asp, Ann-Christine
Siljansfors skogsmuseum (visa karta)
792 24  MORA

Arbetsplats
Siljan restaurang och rastplats

