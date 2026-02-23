Cafebiträde och kock sökes för sommarjobb i Siljansfors (Mora kommun)
2026-02-23
Cafebiträde och kock sökes för sommarjobb i Siljansfors restaurang (Mora kommun)
Vi söker nu cafebiträde och kock till vår verksamhet i Siljansfors, Mora kommun, för sommarsäsongen 2026. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett periodvis högt tempo.
Om tjänsterna
Vi söker personal till två tjänster: cafebiträde samt kock. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter i café- och restaurangmiljö.
Cafebiträde
Servering och kundbemötande
Kassaarbete
Diskning och städning
Påfyllning och ordning i caféutrymmen
Kock
Tillagning av mat enligt meny
Förberedelser och planering i köket
Ansvar för hygien och ordning i köket
Samarbete med övrig personalKvalifikationer
Du kan kommunicera på svenska och engelska (krav)
Du är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo
Meriterande
Tidigare erfarenhet från arbete inom café eller restaurang
Erfarenhet av matlagning och köksarbete
Anställningsvillkor
Sommarjobb / säsongsanställning
Anställningsperiod: 25 maj - 31 augusti
Omfattning: heltid och timanställning
Arbetstid: enligt schemaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:
[e45cafeomat@gmail.com
]
Sista dag att ansöka är 1 maj
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Siljansfors".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Siljansfors". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asp, Ann-Christine
Siljansfors skogsmuseum
)
792 24 MORA Arbetsplats
Siljan restaurang och rastplats Jobbnummer
9759245