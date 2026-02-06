Caféansvarig till Tjärö, en skärgårdsö i Blekinge 20/4-25/9 2026
2026-02-06
Vill du arbeta i ett skärgårdscafé med fokus på serviceglädje och gemenskap?
Hos oss blir du del av ett team med härlig laganda och får arbeta i en magisk miljö med hav och natur runt hörnet.
Om Tjärö
Tjärö, en ö på 75 hektar, baserad mitt i Blekinges Skärgård. Tjärö erbjuder boende i härliga små hus från 1800-talet. Det finns 125 bäddar fördelat på 48 rum i 13 olika hus. Utöver logi finns konferensverksamhet, restaurang, café och en marina med över 70 båtplatser. Till ön kommer man med båt från Järnavik, Karlshamn eller Matvik.
Om Tjärös café
Caféet på Tjärö är en central plats på ön som ligger i samma byggnad som receptionen. I caféet finns ett utbud på mat och dryck som varierar över säsongen.
Caféteamet består av 2-8 personer som arbetar i ett nära samarbete. Detta innebär att vår personal måste vara beredd på att vara flexibel både gällande arbetstider, arbetsstationer arbetsmoment och alltid vara en del av det praktiska arbetet. När du jobbar i vårt café hjälper du även till med konferensfika i samarbete med receptionen.
Under lågsäsong är caféet öppet helger. Under högsäsong från mitten av juni till mitten av augusti är caféet öppet varje dag och det händer att kön ringlar sig lång. Att ha ett positivt mindset och en god laganda är därför något som vi värderar högt.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Beställning och hantering av matvaror.
Planering av konferensfikor.
Förberedande och tillredning av caféutbudet.
Löpande inventering.
Fokus på hållbarhet.
Viss schemaplanering.
Upplärning av personal (ex. menyer, arbetsplatsens hygien, ergonomi etc)
Vara behjälplig och kreativ gällande utbud.
Vem är du?
Du är ordningssam och är en bra lagspelare.
Du uppskattar när det händer mycket runtomkring dig och är van vid ett högt tempo.
Du är ansvarsfull, positiv, lösningsorienterad och önskar ge våra gäster 100% fullservice tillsammans med vårt team på Tjärö.
Du tror att du skulle trivas på en ö med närhet till hav och natur.
Vad erbjuder vi dig
Arbete i härlig skärgårdsmiljö med hav och natur runt husknuten.
Personlig och yrkesmässig utveckling i ledning och samarbete
Möjlighet att sätta sin egna touch på såväl utbudet som miljön
Chans till nytt kontrakt för fler säsonger finns.
Personalboende finns på ön.
Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och din egen vilja att vara en del av vårt team.
Bifoga meriter, referenser och eventuella arbetsbetyg i din ansökan.
Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med HRF. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: personal@tjaro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjärö, Caféansvarig 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjärö Drift AB
(org.nr 559032-8794), http://www.tjaro.com
Tjärö 1 (visa karta
)
372 63 BRÄKNE-HOBY Jobbnummer
9727601