Caféansvarig till skidanläggning på Lidingö
Energy Consulting Group Of Scandinavia AB / Servitörsjobb / Lidingö
2025-11-09
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva cafét i våran skidanläggning i vinter?
Vi söker en positiv och serviceinriktad person med känsla för detaljer som skall leda arbetet med vår caféverksamhet i skidbacken. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ansvarstagande och vi ser gärna att du tar egna initiativ för att ge gästerna en trevlig paus från skidåkningen.
Vi erbjuder dig ett stimulerande jobb med härliga kollegor i en unik vintermiljö! Tidigare erfarenheter inom café/restaurang ses som mycket meriterande.
Innehav av B-körkort är ett krav för tjänsten.Publiceringsdatum2025-11-09Arbetsuppgifter
Kassahantering
Beställningar
Schemaläggning
Rekrytering och personalansvar
Planering/utformning av meny
Daglig drift
Meriterande erfarenheter:
Café-/restaurangvana
Inköp
Livsmedelshantering
Leda ett arbetslag
Kassavana
Anställning
Omfattning: Säsongsanställning heltid
Start: December
Lön: Enligt överenskommelse
Låter detta intressant? Ansök redan idag, intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs gärna mer påwww.ekholmsnasbacken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: personal@ekholmsnasbacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Caféansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
(org.nr 556753-6379), https://www.ekholmsnasbacken.se
Ekholmsnäsvägen 87 (visa karta
)
181 41 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekholmsnäs skidanläggning Jobbnummer
9595644