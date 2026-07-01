Cafe- och eventvärd/värdinna till Food & Co Boländerna Uppsala
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-07-01
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse
Vill du vara med och skapa Uppsalas mest inspirerande mötesplats?
Älskar du doften av nybakat, mötet med människor och att skapa innehåll som inspirerar på sociala medier? Är du en positiv, driven och kreativ person som brinner för service och försäljning?
Då kan du vara den vi söker!
På Food & Co Boländerna är vi mycket mer än en lunchrestaurang. Vi erbjuder café, konferenser, catering och event – och nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som Café- & Eventvärd/värdinna blir du en av verksamhetens viktigaste personer. Du är ansiktet utåt och ser till att våra gäster alltid känner sig välkomna och får en upplevelse som gör att de gärna kommer tillbaka.
Du kommer att arbeta varierat med café, konferenser, catering och event samtidigt som du hjälper oss att utveckla vår närvaro i sociala medier. Här får du möjlighet att vara kreativ, ta egna initiativ och sätta din prägel på verksamheten.Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften i caféet.
Skapa en välkomnande och inspirerande miljö för våra gäster.
Baka och utveckla ett attraktivt utbud av fikabröd, kakor och andra godsaker.
Bereda smörgåsar, sallader och enklare caféprodukter.
Servera kaffe och ge gästerna service i toppklass.
Planera, förbereda och genomföra konferenser och event.
Hjälpa till med catering och leveranser vid behov.
Säkerställa att café och konferensytor alltid håller hög kvalitet.
Arbeta aktivt med merförsäljning och bidra till att utveckla verksamheten.
Fotografera, filma och skapa inspirerande innehåll för Instagram, Facebook och LinkedIn.
Bidra med idéer till kampanjer, event och aktiviteter som stärker vårt varumärke och ökar försäljningen.
Arbeta enligt våra rutiner för kvalitet, hygien och egenkontroll.
Vi söker dig som
Du är en person som sprider energi omkring dig. Du tycker om att möta människor, tar egna initiativ och ser möjligheter där andra ser hinder. För dig är service en självklarhet och du drivs av att skapa upplevelser som gästerna minns.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från café, restaurang, hotell eller konferens.
Är en naturlig säljare som gillar att skapa relationer och ge personlig service.
Är positiv, glad, engagerad och driven.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Gillar att baka och utveckla caféets sortiment.
Har ett öga för detaljer och tycker om när allt ser snyggt, välkomnande och inbjudande ut.
Har ett stort intresse för sociala medier och känner dig bekväm med att skapa engagerande innehåll i form av bilder, filmer och inlägg.
Har gärna erfarenhet av Canva eller liknande verktyg.
Trivs i ett högt tempo där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.
Har B-körkort (meriterande).
Du är fyllda 18 år
Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
Du förstår betydelsen av ett professionellt och flexibelt kundbemötande
Du har en mycket god administrativ förmåga och är bra på att hålla i många trådar samtidigt
Du är noggrann och har lätt för att samarbeta likväl att arbeta självständigt
Du kan ta egna initiativ och gillar fartfyllda dagar
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Du har datorvana och goda kunskaper i Office365
Erfarenhet kring fakturering och rapportering är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
756 53 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Viktor Horvath viktor.horvath@compass-group.se Jobbnummer
9986738