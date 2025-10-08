Café Prinsen i Strängnäs söker Erfaren Bagare/Konditor
Strängnäsprinsen AB / Bagarjobb / Strängnäs
2025-10-08
Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Vi söker en engagerad och erfaren bagare/konditor till vårt bageri i Strängnäs. Hos oss får du chansen att arbeta i ett team där hantverk och kvalitet går hand i hand. Vi bakar allt från grunden och sätter stolthet i våra klassiska svenska bakverk, konditorivaror och säsongsanpassade godsaker.
I arbetsschemat ingår tidiga mornar och arbete varannan helg.
Tjänsten är en provanställning som är tänkt att leda till en tillsvidareanställning.Dina arbetsuppgifter
• Daglig produktion av bröd, bullar, tårtor och andra bakverk
• Utveckla nya produkter tillsammans med övriga teamet
• Arbeta med surdegar och traditionella svenska bakmetoder
• Ansvara för råvaruhantering, hygien samt ordning i bageriet
• Övriga i cafét förekommande arbetsuppgifter (försäljning, kök etc)
• Bidra till en god arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandraKvalifikationer
• Yrkesutbildning och dokumenterad erfarenhet som bagare, gärna inom hantverksbageri
• Goda kunskaper i svenska
• Erfarenhet av kundkontakter och av att arbeta i kassa
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Flexibel, punktlig och har ett genuint intresse för mat och bakning
Vi erbjuder
• En trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett inspirerande teamSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta hos oss. Märk din ansökan med "Bagare Café Prinsen" och mejla till arbete@cafeprinsen.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: arbete@cafeprinsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäsprinsen AB
(org.nr 556993-9431)
Järnvägsgatan 7 (visa karta
)
645 31 STRÄNGNÄS Kontakt
Leif "Bobo" Andersson 073-5122761 Jobbnummer
9546724