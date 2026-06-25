Café Garaget daglig verksamhet söker vikarierande aktivitetsledare!
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2026-06-25
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Ref: 20261578 Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad aktivitetsledare som vill vara med och skapa meningsfullhet, delaktighet och trygghet för personer inom LSS-verksamhet som bedrivs i café på biblioteket Garaget.
I rollen som aktivitetsledare arbetar du som ensamhandledare och har ett stort ansvar för att planera, strukturera och genomföra aktiviteter utifrån individens förmågor, behov och intressen. Du arbetar nära brukarna och ger stöd till personer med autism och eller intellektuell funktionsnedsättning. Genom tydliggörande pedagogik och ett individanpassat arbetssätt bidrar du till att skapa en förutsägbar och begriplig vardag.
Arbetsuppgifterna består av varierande praktiska och verksamhetsnära moment i caféet där fokus ligger på att ge brukarna möjlighet till utveckling, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Aktiviteter kan bland annat vara bakning, enklare tillredning av mat och försäljning i caféet. Du handleder och stöttar brukarna i deras dagliga aktiviteter samt anpassar arbetsuppgifter och stöd utifrån individuella behov och dagsform.
Som aktivitetsledare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. I uppdraget ingår dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, aktivitetsbeskrivningar och andra individuella handlingsplaner. Du har även administrativa och praktiska ansvarsområden som är viktiga för verksamhetens kvalitet och genomförande.
Eftersom arbetet innebär ett stort eget ansvar förväntas du kunna fatta självständiga beslut, arbeta lösningsfokuserat och samverka med olika aktörer utifrån brukarens bästa. Du bidrar aktivt till utvecklings- och förändringsarbete och verkar för att skapa struktur, trygghet och goda förutsättningar för varje individ.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För tjänsten krävs minst två års erfarenhet av arbete med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver även ha erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet samt god kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du förväntas ha förståelse för LSS-lagstiftningens intentioner och kunna omsätta kunskaperna i det dagliga arbetet med individens behov i centrum.
Du har god datorvana, kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt har kunskap om dokumentation enligt gällande krav inom LSS. Erfarenhet av ensamarbete är meriterande liksom erfarenhet av livsmedelshantering.
Som person har du en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du är lyhörd för individens kommunikation och kan anpassa ditt stöd efter olika behov och situationer. Rollen ställer höga krav på självständighet, initiativförmåga och ansvarstagande, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga i kontakten med kollegor, anhöriga och andra samverkansparter. Du har lätt för att skapa struktur och förmedla denna på ett tydligt sätt för att bidra till trygghet, förutsägbarhet och delaktighet.
Arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Daglig verksamhet ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet och ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Våra verksamheter finns på mer än 80 olika platser i Malmö och innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt.
Vi tillämpar friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete. Vill du jobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka!
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare, avlösare, hälso- och sjukvård. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform:VIK 1 år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringsprocessen. Vänta därför inte med din ansökan. Intervjuer för tjänsten kommer att ske i vecka 29.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår behov i liknande verksamhet kan annan verksamhet komma att bli aktuell att rekrytera till. Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisregister uppvisas. Dina ansökningshandlingar är allmäna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Jobbnummer
9979054