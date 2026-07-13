CAD-tekniker till ÖEÅ för dig som älskar digital tandteknik!
Corus Dental Technology AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Malmö Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Malmö
2026-07-13
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Vill du arbeta med den senaste digitala tekniken inom tandteknik och vara en viktig del av ett av Nordens ledande tandtekniska företag? Då kan detta vara rollen för dig!
Corus Dental Technology söker nu en erfaren och engagerad CAD-tekniker till vårt laboratorium Örestad Expodent Åkesson i Malmö.
Om tjänsten
Som CAD-tekniker hos oss arbetar du med avancerad digital design av fast protetik och implantat. Du ansvarar för att skapa konstruktioner med högsta kvalitet när det gäller passform, funktion och estetik. Du blir en del av ett kompetent team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Rollen innebär även kontakt med tandläkare och kliniker där du bidrar med teknisk rådgivning och hjälper till att hitta de bästa lösningarna för patienten.
Dina arbetsuppgifter
Design av fast protetik och implantatprotetik i 3Shape och/eller Exocad
Förbereda och optimera filer inför produktion
Dialog med tandläkare kring konstruktioner, materialval och tekniska lösningar
Dokumentation och kvalitetsuppföljning enligt företagets rutiner
Delta i utveckling och förbättring av våra digitala arbetsflöden
Samarbete med CAD-kollegor, tandtekniker och övriga avdelningar
Vi söker dig som
Är utbildad tandtekniker
Har minst 10 års erfarenhet av CAD-design inom tandteknik
Har mycket goda kunskaper i 3Shape och/eller Exocad
Har erfarenhet av både tandstödd och implantatburen protetik
Är kvalitetsmedveten, nogrann och självgående
Trivs med kundkontakt och har god kommunikativ förmåga
Är lösningsorienterad, flexibel och tycker om att samarbeta
Därför ska du välja oss
Hos oss blir du en del av en internationell organisation med stark lokal förankring. Vi erbjuder en modern och digital arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och vara med och forma framtidens tandteknik.
Vi värdesätter kunskap, kvalitet och laganda – och vi söker dig som vill göra skillnad varje dag.
Placering: Malmö
Ansökan: Skicka din ansökan till lena.person@corusdental.com
Sista dag att ansöka är 30 augusti
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: lena.persson@corusdental.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Corus Dental Technology AB
(org.nr 556777-3238)
Geijersgatan 4B (visa karta
)
216 18 LIMHAMN Jobbnummer
10000945