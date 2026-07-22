CAD-ritare till Francks Kylindustri i Norrköping!
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2026-07-22
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Bli en del av Francks Kylindustri, en ledande aktör inom energieffektiva kyl-, frys- och värmesystem i Norden. Hos oss får du en nyckelroll i sammanslagningen av våra norra och östra regioner, där du bidrar till innovativa lösningar och utvecklas i ett dynamiskt team.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Francks Kylindustri är ett företag som arbetar med installation, service och underhåll av kyl-, frys- och värmesystem för industri, fastigheter och kommersiella verksamheter. Företaget erbjuder energieffektiva lösningar inom industriell och kommersiell kyla i hela Norden. Som CAD-ritare på Francks kylindustri kommer du att ha en central roll i både kalkylstadiet och den efterföljande konstruktionsfasen. Du kommer att arbeta nära ditt team med att ta fram detaljerade ritningar och bidra till projektens framgång från start till mål. Här blir du en del av ett team på tio personer bestående av projektledare, CAD-ritare och ingenjörer inom el, VVS och rör.
Vi söker dig som är social, initiativtagande och trivs med att samarbeta i team. Du har erfarenhet av CAD-ritning och vill vara med hela vägen från kalkyl till färdig konstruktion. Har du kunskap inom kyla eller VS är det meriterande.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med ambition att övergå till en anställning hos Francks Kylindustri efter 6 månader.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för CAD-ritning och 3D-modellering, samt att utföra beräkningar och teknisk dokumentation för kyl-, frys- och värmesystem. Du kommer att vara involverad i hela processen från kalkyl till färdig konstruktion och tidsplanering.
Skapa konstruktionsritningar i MagiCAD och modellera i 3D.
Utföra tryck- och flödesberäkningar
Upprätta teknisk dokumentation
Genomföra kalkylarbete för nya projekt
Delta i byggmöten och tidsplanering
Bidra till beräkningar av flöden i system
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom relevant område exempelvis VVS, Byggnadsteknik eller maskinteknik. Alternativt motsvarande arbetserfarnhet.
Har mycket goda kunskaper i CAD.
Har kunskap om tryck- och flödesberäkningar.
Det är meriterande om du har
Kunskap inom kylteknik
Utbildning inom Termodynamik
Utbildning inom Maskinteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VRPWJJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
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582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10009086