CAD-ritare/Beredare/Produktionstekniker/i Vislanda
2025-12-15
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Produktionstekniker/Beredning CAD-ritare/.
Vi behöver förstärkning i /Beredning Produktionsteknik,Cad ritare.
Vi söker en kunnig och flexibel tekniker med breda kunskaper som självständigt skall
jobba direkt under Platschef. Personen skall själv kunna leda och driva
projekt.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Beredning i MPS-system och produktionsanpassning av befintliga och av nya produkter. Medverka i projekt tillsammans med kund eller på egen hand. Utföra för- och efterkalkylering. Produktions anpassning av produkter, mallar, fixturer och andra produktionshjälpmedel. Förebygga fel och kvalitetssäkra produktion och produkter.
NC-beredning av skär och/eller bearbetningsmaskiner
Min.gymnasieingenjör med erfarenhet från tillverkningsindustrin inom plåt/svets och/eller skärande bearbetning. Kunskaper rita i CAD(SolidWorks), erfarenhet från kalkyl och beredning i MPS-system. Meriterande med erfarenhet från NC-programmering i TOPS och/eller Omniwin . Vana att arbeta självständigt och i projektform
Hittar vi rätt person kan tjänsten tillsättas omg.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: personal@svetsmek.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svets & Mekano Produktion i Vislanda AB
(org.nr 559136-9110)
Olvägen 9 (visa karta
)
342 50 VISLANDA Kontakt
Personalchef
Pär-Anders Hjerpe par-anders.hjerpe@svetsmek.eu 0104509917 Jobbnummer
9643827