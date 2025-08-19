CAD-konstruktör till en kund strax utanför Göteborg!
2025-08-19
Vi söker en driven CAD-konstruktör för att stärka kundens team. Bli en del av ett innovativt företag som värdesätter utveckling och erbjuder unika möjligheter!
OM TJÄNSTEN
Som CAD-konstruktör kommer du att arbeta med att skapa och underhålla CAD-modeller för att utveckla innovativa konstruktionslösningar.
Du erbjuds
• En kreativ roll och möjlighet att påverka produkterna i en ledande tillverkare av trailers i Europa.
• Nära samarbete i ett mindre och engagerat konstruktionsteam.
• Möjlighet att påverka och utvecklas inom konstruktion och produktionsteknik.
Dina arbetsuppgifter
Som CAD-konstruktör ute hos våran kund ingår du i konstruktionsteamet och ansvarar för att ta fram komplett tillverkningsunderlag, vilket inkluderar både ritningar och tekniska beskrivningar för trailers och släp. Arbetet fokuserar främst på nykonstruktion och produktutveckling av olika trailermodeller. Rollen innebär dessutom ett nära samarbete med både leverantörer och produktionsavdelningen för att säkerställa att konstruktionerna fungerar i praktiken och kan tillverkas effektivt.
• Skapa och underhålla CAD-modeller och tillverkningsritningar för nya och vidareutvecklade trailerprodukter.
• Ta fram komplett tillverkningsunderlag - inklusive tekniska beskrivningar och måttsättningar.
• Samarbete med produktionsavdelning och leverantörer för att säkerställa att konstruktionerna är realiserbara.
• Aktivt bidra i konstruktionsmöten och tekniska granskningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har maskiningenjörexamen eller annan teknisk utbildning inom konstruktion.
• Har erfarenhet av 3D-CAD, särskilt Inventor eller likvärdigt.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av systemimplementering
• Egen applikationsutveckling i Python (eller liknande)
• Erfarenhet av svetsade stålkonstruktioner
• Körkort B
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
