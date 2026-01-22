CAD/CAM-tekniker sökes till Talab tandtekniska laboratoriet i Västervik AB
2026-01-22
Vi söker nu en engagerad och noggrann CAD/CAM-tekniker till vårt tandtekniska laboratorium i Västervik. Hos oss får du arbeta med modern digital tandteknik i ett team som värdesätter kvalitet, samarbete och yrkesstolthet.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som CAD/CAM-tekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Digital design av dentala konstruktioner såsom kronor, broar och implantatarbeten
CAD-design och CAM-beredning
3D-Printning
Fräsning och hantering av digitala produktionsflöden
Samarbete med kollegor och tandläkare
Kvalitetskontroll och optimering av arbetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning och/eller erfarenhet inom tandteknik och CAD/CAM
Har god datorvana och erfarenhet av CAD-program (t.ex. 3Shape, exocad eller liknande)
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Erfarenhet från tandtekniskt laboratorium är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad med rätt driv och intresse.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett väletablerat tandtekniskt laboratorium
Moderna maskiner och digitala arbetsflöden
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom digital tandteknik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: talab@talab-ttl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talab Tandtekniska Laboratoriet i Västervik AB
(org.nr 556490-3697)
Västra Kyrkogatan 21 (visa karta
)
593 33 VÄSTERVIK Kontakt
Christoffer Cederquist talab@talab-ttl.se 0490-12917 Jobbnummer
9700025