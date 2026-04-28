C4 Tandvård söker tandsköterska - attraktiv lön och goda arbetsvillkor
2026-04-28
Vår klinik ligger centralt i Kristianstad och här arbetar idag 1 parodontolog, 5 tandläkare, 3 tandhygienister, 4 tandsköterskor och 1 receptionist. Vi bedriver all typ av tandvård, inklusive parodontal- och implantatkirurgi, och använder Carita som journalsystem. Vi är en trevlig och sammansvetsad grupp där alla är hjälpsamma och välkomnande. Kliniken är ansluten till kollektivavtal vilket ger dig som medarbetare trygga och goda villkor.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Du kommer att vara ansvarig för receptionen och sterilen, samt vid behov assistera våra tandläkare i behandlingsrummet. Tjänsten kräver därför både klinisk kompetens och social förmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har erfarenhet inom tandvården. Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi vill att du har:
* God social kompetens och trivs i mötet med patienter
* Förmåga att arbeta i reception och ge professionell service
* Hög stresstålighet och förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer
* God arbetsmoral, flexibilitet och samarbetsförmåga
En introduktion på plats ingår, men vi söker i första hand dig med tidigare erfarenhet professionalism.
Vi erbjuder
Hos oss får du en bra lön i jämförelse med andra tandskötersketjänster, tillsammans med en arbetsmiljö där kvalitet, service och samarbete är i fokus. Övrig information
Sysselsättningsgrad: 60-80 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: Info@c4tandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare C4 tandvård AB
(org.nr 556859-8287)
Östra Boulevarden 40 1TR (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Kontakt
Kliniksamordnare
Farah Abdulkader Info@c4tandvard.se 044-102002
