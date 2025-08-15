C4 tandvård AB söker en tandsköterska

C4 tandvård AB / Tandsköterskejobb / Kristianstad
2025-08-15


Vi söker en tandsköterska till vår moderna klinik som ligger centralt i Kristianstad. Hos oss jobbar 1 parodontolog, 5 tandläkare, 3 tandhygienister, 3 tandsköterskor och 1 receptionist.
På kliniken bedrivs all typ av tandvård, inklusive parodontal- och implantatkirurgi. Vi använder Carita som journalföringssystem.
Vi är en jättefin och trevlig grupp. Alla är hjälpsamma och välkomnande.
Du som ansöker ska ha erfarenhet inom tandvården men självklart ingår introduktion på plats. Du kommer vara ansvarig för vår reception och steril samt hoppa in hos tandläkarna vid behov. Du har en trevlig personlighet och ett bra bemötande mot patienter och kollegor. Vi söker en person som har bra arbetsmoral, god samarbetsförmåga, god social kompetens och är flexibel. Känner du att detta beskriver dig så är du mer än välkommen att höra av dig med din ansökan.
Gällande sysselsättningsgrad är vi flexibla och kan tänka oss allt mellan 60-100%. Arbetsstart efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: Info@c4tandvard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
C4 tandvård AB (org.nr 556859-8287)
Östra Boulevarden 40 1TR (visa karta)
291 31  KRISTIANSTAD

Kontakt
Kliniksamordnare
Farah Abdulkader
Info@c4tandvard.se
044-102002

Jobbnummer
9460577

