C4 tandvård AB söker en tandsköterska
C4 tandvård AB / Tandsköterskejobb / Kristianstad Visa alla tandsköterskejobb i Kristianstad
2025-08-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C4 tandvård AB i Kristianstad
Vi söker en tandsköterska till vår moderna klinik som ligger centralt i Kristianstad. Hos oss jobbar 1 parodontolog, 5 tandläkare, 3 tandhygienister, 3 tandsköterskor och 1 receptionist.
På kliniken bedrivs all typ av tandvård, inklusive parodontal- och implantatkirurgi. Vi använder Carita som journalföringssystem.
Vi är en jättefin och trevlig grupp. Alla är hjälpsamma och välkomnande.
Du som ansöker ska ha erfarenhet inom tandvården men självklart ingår introduktion på plats. Du kommer vara ansvarig för vår reception och steril samt hoppa in hos tandläkarna vid behov. Du har en trevlig personlighet och ett bra bemötande mot patienter och kollegor. Vi söker en person som har bra arbetsmoral, god samarbetsförmåga, god social kompetens och är flexibel. Känner du att detta beskriver dig så är du mer än välkommen att höra av dig med din ansökan.
Gällande sysselsättningsgrad är vi flexibla och kan tänka oss allt mellan 60-100%. Arbetsstart efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: Info@c4tandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C4 tandvård AB
(org.nr 556859-8287)
Östra Boulevarden 40 1TR (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Kontakt
Kliniksamordnare
Farah Abdulkader Info@c4tandvard.se 044-102002 Jobbnummer
9460577