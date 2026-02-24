C2-truckförare till utomhuslager i Fristad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Borås Visa alla maskinförarjobb i Borås
2026-02-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av truckkörning och trivs i en roll där säkerhet, ansvar och samarbete står i fokus? Är du dessutom en person som gillar att ta initiativ, lära dig nytt och bidra till en god laganda? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en driven och målmedveten lagerarbetare till vår kunds utomhuslager i Fristad. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för att lasta och lossa gods, allt från standardleveranser till specialtransporter med stora rör och tunga komponenter. Arbetet sker med högt säkerhetsfokus och kräver både ansvarskänsla och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
• Köra hjullastare (C2)
• Lastning och lossning av gods
• In- och utleveranser
• Samarbete inom teamet och över avdelningsgränser
• Kontinuerligt säkerhetsarbete i det dagliga arbetet
Arbetstider:
Dagtid - 07:00-16:00
Verksamheten är stängd under vecka 29-30 (semesterstängt)
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Har truckkort A + B samt C2
• Innehar B-körkort
• Har erfarenhet av aktivt lagerarbete och truckkörning
• Är serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att ta egna initiativ
• Har datorvana
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska (engelska är koncernspråk)
Du är en person som vågar fråga, tänker själv och lär av dina kollegor. Du gillar att utvecklas, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Om anställningen:
Du anställs av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult ute hos vår kund i Fristad. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Din konsultchef finns tillgänglig för stöd och vägledning under hela uppdraget.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 11 (visa karta
)
513 32 FRISTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9761654