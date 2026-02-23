C-korts chaufför till växande avfallsbolag
2026-02-23
C-korts chaufför till Avfallskonsulten - för dig som vill ta ansvar och utvecklas i ett starkt team
Vi på Avfallskonsulten i Huvudstaden AB fortsätter att växa och söker nu en C-korts chaufför som vill bli en del av ett engagerat, hårt arbetande team.
Det här är en tjänst för dig som är van att ta ansvar, gillar att arbeta självständigt men samtidigt uppskattar lagarbete - och som vill lära dig något nytt.
Du behöver inte ha arbetat inom återvinningsbranschen tidigare. Har du däremot erfarenhet av att köra fordon som kräver C-kort, exempelvis inom distribution, är det meriterande.
Avfallskonsulten är ett ungt och hungrigt företag som utmanar de stora aktörerna i avfalls- och återvinningsbranschen. Sedan starten 2019 har vi haft ett tydligt mål: att skapa smartare, effektivare och mer kundnära lösningar inom avfallshantering.
Vi utgår från Skrubba i Stockholm där vi har lager, kontor och fordon samlade på samma plats. Hos oss är beslutsvägarna korta, engagemanget högt och alla medarbetare är med och bidrar till företagets utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som C-korts chaufför hos oss kommer du bland annat att:
Köra lastbil/sopbil för insamling av återvinning och avfall hos våra kunder
Arbeta med hämtning av exempelvis förpackningar & grovavfall
Transportera material till olika avfalls- och återvinningsanläggningar
Ha daglig kundkontakt och representera företaget ute på uppdrag
Bidra till ordning, kvalitet och ett effektivt arbetssätt i det dagliga arbetet
Arbetet är varierande och praktiskt, med både körning och fysiska moment.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har C-körkort och giltigt YKB
Tar ansvar, är pålitlig och har en stark arbetsmoral
Vill lära dig ett nytt område och utvecklas tillsammans med företaget
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Arbetet kan vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du har god fysik och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande och stabilt företag
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att lära dig en ny bransch från grunden
Nära samarbete med kollegor och företagsledning
En arbetsplats med högt tempo, tydligt ansvar och god laganda
Möjlighet att växa i takt med att företaget utvecklas
Låter detta som något för dig?
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@avfallskonsulten.se
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avfallskonsulten i huvudstaden AB
(org.nr 559128-0374), http://www.avfallskonsulten.se
För detta jobb krävs körkort.
