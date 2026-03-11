C-chaufförer till Remondis Sweden AB i Vårgårda
Adecco Sweden AB / Fordonsförarjobb / Vårgårda Visa alla fordonsförarjobb i Vårgårda
2026-03-11
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige
Nu söker vi lastbilschaufförer med C-körkort samt YKB som kan jobba över sommaren till Remondis Sweden AB som utgår ifrån Vårgårda
Har du erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär?
Vi söker dig som är noggrann, självständig och vill vara med och göra samhället bättre!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som C-Chaufför kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära vardagliga arbetsuppgifter kopplade till renhållning och sopbil så som insamling av mat- och restavfall. Anställningen är på heltid med start enligt överenskommelse och man kommer utgå från Remondis depå i Vårgårda och kommer därefter att köra i Herrljunga/Vårgårda kommun.
Arbetstiderna är dagtid mellan 06:00-15:00.
Tjänsten som C-chaufför är ett konsultuppdrag med anställning hos Adecco. Start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som minst har C-körkort och YKB-behörighet som kan arbeta hela sommaren. Meriterande är tidigare erfarenhet från renhållningsarbete och i synnerhet från baktömmande lastbil samt kännedom kring det geografiska lokalområdet.
Som person har du förmåga att arbeta självständigt och är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Du är även en social person och inte rädd för att prata då kundkontakter sker dagligen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Inga ansökningar tas emot via mail.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
9790561