C-chaufförer till Kyl & Frysexpressen i Årsta!
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19
Kyl & Frysexpressen är en väletablerad aktör inom tempererade transporter och en viktig del av livsmedelslogistiken i Sverige. Med högt fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och service levererar de dagligen till några av landets största kunder.
Här får du möjlighet att arbeta i en strukturerad och professionell verksamhet med moderna fordon och tydliga rutiner, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team där yrkesstolthet och ansvar står i centrum. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Om rollen
Som C-chaufför kommer du att arbeta med distribution av tempererade varor ut till kunder i Stockholmsområdet med utgångspunkt i Årsta. Du har en nyckelroll i att säkerställa att livsmedel levereras tryggt, effektivt och i rätt tid till butikerna. Rollen ställer krav på noggrannhet, då du säkerställer att kylkedjan hålls obruten samt att lastning och lossning sker smidigt och säkert vid varje stopp.
I rollen som C-chaufför kommer du ansvara för:
Distribution av kylda och frysta livsmedel
Lastning och lossning av gods
Leveranser till butiker
Säkerställa god kundservice vid varje stopp
Hantering av digitala kör- och ordersystem
Daglig tillsyn av fordon
Arbetstider: Varierande arbetstider (tidiga morgnar förekommer tex, starttid 05:00) Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse inför sommaren, som tidigast vecka 23. Uppdraget beräknas pågå till slutet av augusti, med god chans till förlängning.
Våra kompetenskrav
C-körkort
Giltigt YKB
Truckkort A+B
Digitalt färdskrivarkort
God fysisk förmåga
Serviceinriktad
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Detta är även meriterande
Erfarenhet av distribution, gärna livsmedel
Vana av tempererade transporter
God lokalkännedom i Stockholm
Tillgång till egen bil för att enklare ta dig till och från terminalen i Årsta.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
