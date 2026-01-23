C-chaufförer sökes till Svensk Cater i Uddevalla

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uddevalla
2026-01-23


Är du en erfaren- eller nyexaminerad chaufför som vill du vara med och arbeta på en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för storkök och krogbranschen?
På Svensk Cater får du arbeta i en lättsam arbetsmiljö, med en god stämning bland kollegorna. Svensk Cater har kunder över hela landet, från Luleå i Norr till Malmö i söder. De har 16 lager runt om i Sverige med ett noga utvalt sortiment som möter den lokala marknadens behov. Deras signum är ett starkt lokalt engagemang och därför söker vi nu drivna chaufförer med hög serviekänsla.
Placeringsort: Uddevalla
Period: Start v.22 med en gedigen upplärning, fram till v. 34 med chans till förlängning.
Arbetstider: Flexibla arbetstider men arbetsdagarna är oftast måndag - fredag 06:00 - 15:00. Det kan förekomma vissa lördagskörningar med en ledig dag i veckan.
DETTA SÖKER VI

2026-01-23

Kvalifikationer
C-kort
giltigt YKB
Svenska i tal och skrift

Meriterande:
erfarenhet av distrubition
truckkort

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, sinne för logistik samt ordning och reda. Denna roll passar även dig som är flexibel samt en glad och positiv lagspelare. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Svensk Cater. Som person är du social och framåt då kundkontakt utgör en stor del av arbetet. Vidare är du driven, stresstålig och trivs med ett fysiskt arbete.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregistret kommer vara aktuellt för denna tjänst.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Helen Hammarbäck
transport.sverige@studentconsulting.com

Jobbnummer
9702607

