C-chaufförer sökes till Svensk Cater i Uddevalla
2026-01-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Är du en erfaren- eller nyexaminerad chaufför som vill du vara med och arbeta på en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för storkök och krogbranschen?
På Svensk Cater får du arbeta i en lättsam arbetsmiljö, med en god stämning bland kollegorna. Svensk Cater har kunder över hela landet, från Luleå i Norr till Malmö i söder. De har 16 lager runt om i Sverige med ett noga utvalt sortiment som möter den lokala marknadens behov. Deras signum är ett starkt lokalt engagemang och därför söker vi nu drivna chaufförer med hög serviekänsla.
Placeringsort: Uddevalla
Period: Start v.22 med en gedigen upplärning, fram till v. 34 med chans till förlängning.
Arbetstider: Flexibla arbetstider men arbetsdagarna är oftast måndag - fredag 06:00 - 15:00. Det kan förekomma vissa lördagskörningar med en ledig dag i veckan.
C-kort
giltigt YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av distrubition
truckkort
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, sinne för logistik samt ordning och reda. Denna roll passar även dig som är flexibel samt en glad och positiv lagspelare. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Svensk Cater. Som person är du social och framåt då kundkontakt utgör en stor del av arbetet. Vidare är du driven, stresstålig och trivs med ett fysiskt arbete.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregistret kommer vara aktuellt för denna tjänst.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
