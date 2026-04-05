C-chaufförer sökes till sommarvikariat - Katrineholm & Lindesberg
2026-04-05
Vill du ha ett aktivt och meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad varje dag?
Nu söker vi engagerade och serviceinriktade C-chaufförer till uppdrag inom avfallshantering i Katrineholm och Lindesberg.
Hos oss blir du en viktig del i arbetet för en renare miljö och ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-04-05Om tjänsten
Som C-chaufför kör du förplanerade rutter och ansvarar för insamling av hushållsavfall med hjälp av moderna system i fordonet.
Vi erbjuder en trygg start med en gedigen introduktion på 4-5 veckor, så att du känner dig säker i din roll.
Placering & fordon
Katrineholm: Körning med baklastare
Lindesberg: Körning med både sidlastare och baklastare
Arbetstider
Dagtid, måndag-fredag
Kvällsarbete förekommer:
Katrineholm: kväll varannan vecka (en specifik rutt)
Lindesberg: kväll var 6:e vecka
Vi söker dig som
Har C-körkort, YKB och digitalt förarkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är van att arbeta med digitala system
Är ansvarstagande och har ett gott säkerhetstänk
Trivs med ett fysiskt och självständigt arbete
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom renhållning eller transport
Erfarenhet av att köra baklastare eller sidlastare
God fysik och trivs med ett aktivt arbete
Förmåga att behålla lugnet och arbeta strukturerat även i ett högt tempo
Vi erbjuder
Ett varierande och aktivt arbete
En viktig roll i ett samhällsnyttigt uppdrag
Trygg introduktion och stöttning
kollektivavtal och goda anställningsvillkor enligt gällande avtalSå ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PeSu Sweden AB
(org.nr 559461-6855)
641 39 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholm
9838035