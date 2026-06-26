C-chaufförer sökes till SBK Moving i Stockholm
SBK Moving Sweden AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-26
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SBK Moving söker nu C-chaufförer till vårt kontor i Jordbro.
Vi är ett av Sveriges största flyttföretag och arbetar framför allt med internationella bohagsflyttningar. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örnsköldsvik, Härnösand och Kalmar samt utlandskontor i Marbella och Cannes.
Tjänsten passar dig som har C-körkort och vill arbeta i ett seriöst och växande företag. Det är viktigt att förstå att själva lastbilskörningen endast är en mindre del av arbetet. Den största delen av jobbet består av flyttarbete, packning, hantering av bohag och kundkontakt.
Vi söker dig som är:
Noggrann och ansvarsfull
I god fysisk form
Serviceinriktad och professionell
Van att arbeta praktiskt och effektivt
En person som trivs med varierande arbetsdagar
De flesta uppdragen utgår från vårt kontor i Jordbro och sker främst i Stockholmsområdet, men eftersom vi arbetar med internationella flyttar kan resor förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: arbete@sbkmoving.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SBK Moving Sweden AB
(org.nr 556267-9745), https://www.sbkmoving.com
Silovägen 7AA, 136 50 Jordbro (visa karta
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136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silovägen 7AA, 136 50 Jordbro Kontakt
Platschef
Magnus Colliander magnus.colliander@sbkmoving.com Jobbnummer
9980018