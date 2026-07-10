C-chaufförer sökes till företag i Malmö för sommarjobb!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du C-kort? Är du dessutom självgående, stark och trivs bra bakom ratten? Då är detta tjänsten för dig! Sök redan idag då vi gör löpande urval.
Vi söker nu C-chaufförer till vår kund som är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Kundföretaget ser avfall som en resurs och brinner för att hitta de bästa lösningarna gällande sophantering för ett miljövänligt och miljömedvetet samhälle. Du kommer för kundens räkning köra deras fordon för avfallshantering runt om i Malmö med omnejd. Du ska därför känna dig bekväm med att köra i centrala Malmö och meriterande om du har god vana av att köra sedan tidigare.
Behovet kommer vara omgående fram till slutet på augusti, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är 06:00-15:00, måndag till fredag.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund. Behovet är till en början över sommaren men det finns en väldigt stor chans till förlängning och att bli direkt anställd hos vår kund efter augusti för fortsatt heltidsarbete.
Sök redan idag om detta låter som en tjänst för dig!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
• C-körkort
• Giltig YKB för aktuell period
• Giltigt digitalt förarkort för aktuell period
• Kan prata och förstå svenska
Meriterande om du har:
• Utbildning inom ADR, hantering av farligt gods
• Tidigare erfarenhet som C-chaufför
Du som söker behöver vara ansvarstagande och en person som tycker om att arbeta självständigt. Du behöver även vara bekväm med fysiskt arbete.
Vill du bli en del av en familjär arbetsplats där respekt och en gnutta humor är en självklar del av det dagliga arbetet. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ljusterögatan 2 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hilda Thor malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
10000097