C-chaufförer sökes till företag i Malmö för ett långsiktigt behov!
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Har du C-kort och vill ha en långvarig anställning på ett välkänt företag? Är du dessutom självgående, noggrann och trivs bra på vägarna? Då är detta tjänsten för dig! Sök redan idag då vi går igenom ansökningar löpande.
Vi söker nu en C-chaufför till vår kund som är ett av Europas ledande återvinningsföretag.
I tjänsten kommer du samla in för kundens räkning material för återvinning runt om i Malmö. Detta arbetet utför du tillsammans med en sammansvetsad arbetsgrupp i åkeriverksamheten. Materialet som insamlas är bland annat glas, metall, plast, tidning och kartong. Det är korta sträckor mellan stoppen och det kan vara upp mot 150 stopp per dag.
Du är mycket utanför sopbilen och arbetar, därav bör du trivas med ett fysiskt arbete. För att utföra arbetsuppgifterna behöver du ha tidigare erfarenhet av att köra baklastare.. Vidare, använder du inte en GPS i arbetet utan du får en lista med de olika ställena, med anledning till detta är det fördelaktigt om du har lite kännedom om Malmö sedan innan.
Arbetstiderna är dagtid 05:30-16.15. Du arbetar 10h-pass och har en arbetsvecka på enbart 4 dagar. För att ge dig rätt förutsättningar för tjänsten startar din anställning med en introduktion.
Arbetet består av många olika moment, vilket därmed kräver noggrannhet, ansvarstagande och stresstålighet. Tjänsten förväntas att tillsättas så fort vi träffar rätt kandidat.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund.
Sök redan idag om detta låter som en tjänst för dig!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
• C-körkort
• Giltig YKB
• Giltigt digitalt förarkort för aktuell period
• Goda språkkunskaper, kunna utrycka dig väl i svenska i båda tal och skrift
• Tidigare körerfarenhet
Varmt välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
