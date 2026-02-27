C-chaufförer sökes till återvinningsföretag i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du C-chaufför och vill arbeta på ett välkänt återvinningsföretag? Är du dessutom självgående, noggrann och trivs bra på vägarna? Då är detta tjänsten för dig! Sök redan idag då vi går igenom ansökningar löpande.
Vi söker nu en C-chaufför till vår kund som är ett av Europas ledande återvinningsföretag.
I tjänsten kommer du samla in för kundens räkning material för återvinning runt om i Malmö. Detta arbetet utför du tillsammans med en sammansvetsad arbetsgrupp i åkeriverksamheten. Materialet som insamlas är bland annat glas, metall, plast, tidning och kartong. Det är korta sträckor mellan stoppen och det kan vara upp mot 150 stopp per dag.
Du är mycket utanför sopbilen och arbetar, därav bör du trivas med ett fysiskt arbete. I tjänsten är det främst baklastare du kommer att köra. I arbetet använder du inte en GPS utan du får en lista med de olika ställena, med anledning till detta är det fördelaktigt om du har lite kännedom om Malmö sedan innan.
Arbetstiderna är dagtid 05:30-16:15. Du arbetar 10h-pass och har en arbetsvecka på enbart 4 dagar. För att ge dig rätt förutsättningar för tjänsten startar din anställning med en introduktion. Tjänsten är tänkt att starta nu till våren med arbete som varar fram till slutet på augusti, efter detta finns det goda möjligheter för förlängning.
Arbetet består av många olika moment, vilket därmed kräver noggrannhet, ansvarstagande och stresstålighet. Tjänsten förväntas att tillsättas så fort vi träffar rätt kandidat.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund.
Låter det här som något för dig?
Sök redan idag!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
C-körkort
• Giltig YKB
• Giltigt digitalt förarkort för aktuell period
• Goda språkkunskaper, kunna utrycka dig väl i svenska i båda tal och skrift
• Tidigare körerfarenhet
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Utögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9769080