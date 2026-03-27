C-Chaufförer med YKB sökes till kundföretag (Stockholm, Länna)
Fordonsakademin Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du yrkesförare med C-körkort och YKB och vill arbeta för ett stabilt företag i livsmedelsbranschen? Nu söker vi efter dig som vill jobba i Länna, Stockholm, kompetenta C-chaufförer för distribution och leveranser i Stockholmsområdet och omkringliggande.
Vad du kan förvänta dig
Som C-chaufför på detta kundföretag ansvarar du för säkra och punktliga leveranser till butik, restaurang och andra återförsäljare. Du arbetar i team med goda rutiner kring lastning, lossning och hantering av gods. Tjänsten innebär både körning i stadstrafik och kortare landsvägsetapper, och du kommer att använda terminalens digitala system för kör- och leveransdokumentation.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Utföra distribution och leveranser med lastbil (C)
Lastning och säkring av gods
Rapportera leveranser i digitalt system
Samarbeta med lager- och terminalpersonal för ett effektivt flöde
Säkerställa att fordonet sköts och rapportera avvikelser
Vi söker dig som
Har C-körkort (giltigt) och yrkeskompetensbevis (YKB)
Har erfarenhet av distribution eller yrkesmässig körning (meriterande)
Talar och skriver svenska väl
Är noggrann, serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Kan arbeta självständigt och i team samt hantera tidsplaner och förändringar i körschema
Meriterande
Erfarenhet av arbete i kyl- eller temperaturreglerade transporter
Kännedom om transportdokumentation och branschstandarder
Grundläggande fordonskunskap och förmåga att rapportera tekniska fel
Anställningsform och villkor
Tjänsten är heltid med utgångspunkt dagligen i Länna, Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningsvillkor och lönevillkor enligt överenskommelse och gällande kollektivavtal.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan snarast möjligt. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare på Fordonsakademin: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att matcha rätt kompetens till rätt arbetsgivare. Vi är en del av Arenakoncernen och verkar för inkludering, utveckling och långsiktiga samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129635-1916206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9822690