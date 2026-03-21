C-chaufförer inom återvinning till vår kund Rambo Recykcling - Lysekil
2026-03-21
Publiceringsdatum2026-03-21Om tjänsten
Just nu söker vi efter c chaufförer och slambils chaufförer för verksamhet inom återvinning hos vår kund Rambo Recykcling. Tjänsterna omfattar körning av baklastare, 4-facksbil samt slambil beroende på roll och erfarenhet. Hos oss får du ett tryggt och strukturerat arbete där du varje dag bidrar till att avfall och återvinning hanteras på rätt sätt - ett jobb som verkligen gör skillnad
Vi söker dig som:
Har C körkort
Har erfarenhet av eller vilja att köra baklastare och/eller 4-facksbil
Har erfarenhet av eller vilja köra slambil
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Trivs med fysiskt arbete och kundkontakt
Arbetstider:
Måndag - Fredag 06.00-14.00,
alt, Lördag - Onsdag 06.00-14.00
Som slambils chaufför jobbar du mellan 07.00-16.00 måndag - fredag.
Krav:
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A
Behärska svenska språket
Meriterande:
Minst 6 månaders daglig körning av tung lastbil
CE
ADR Tank
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
ADR-grund
Krankort (helst över 18 ton)
Tillsättning:
Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med möjlighet till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också stora möjligheter att gå över i anställning hos någon av våra kunder. Är du vår nya lastbilsförare, finns massor med möjligheter om du har viljan.
Grundlönen baseras på en snittlön som de ordinarie chaufförerna har hos den kund du arbetar hos. Ob-tillägg och övertidsersättning är vanligast enligt transports kollektivavtal, men andra kollektivavtal kan förekomma då vi även här utgår efter det kollektivavtal som våra kunder har.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg och gör en bakgrundskontroll på dig som sökande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7439666-1906160". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
453 35 LYSEKIL Arbetsplats
