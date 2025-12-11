C-Chaufförer för extraarbete sökes till Stockholm!
Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Om rollen
Jobwise fortsätter att växa och vi söker nu erfarna och engagerade C-chaufförer för uppdrag i Stockholms län som vill arbeta extra vid behov.
Hos oss får du chansen att arbeta med stor variation - både bakom ratten och vid terminalen. Vi samarbetar med kunder inom flera områden, bland annat återvinning, daglots, distribution samt sug- och tankbil.
I många av våra uppdrag kombineras körning med truckarbete, där du själv ansvarar för lastning och lossning av gods. Du bör därför känna dig bekväm med att lämna hytten och ta ett helhetsgrepp - oavsett om det gäller ledstaplare eller sidlastande motviktstruck.
Hos Jobwise får du möjlighet att bredda din kompetens rejält. Vissa föredrar en flexibel vardag med olika uppdrag, andra trivs bäst med fasta körningar - hos oss finns utrymme för båda.
Är du vår nästa kollega?Lyssna gärna på några av våra anställda chaufförer när de berättar om hur vi är som arbetsgivare
Arbetstider: dag, kväll och natt Lön: Enligt kollektivavtal Anställning: Extra vid behov (ett krav är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier, annat jobb eller egen verksamhet Möjligheter: Bli långsiktig hos oss - eller hos någon av våra kunder
Vi söker dig som Vill utveckla dig själv och bli en långsiktig medarbetare
Är nyfiken och vill prova nya saker
Tycker om att hjälpa din omgivning
Våra kompetenskrav
C-körkort
YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A1-A4 + B1-B4
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier, annat jobb eller egen verksamhet
Detta är även meriterande
ADR-grund
Vana av styckegods
Vana av att köra truck
Har tillgång till egen personbil för att komma till jobbet
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise Vi erbjuder dig Snälla kollegor
En bra relation med en omtänksam chef
Bra utvecklingsmöjligheter som chaufför
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), http://www.jobwise.se Kontakt
André Solli andre.solli@jobwise.se 0728992616 Jobbnummer
9638574