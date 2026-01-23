C-Chaufför till Svensk Cater i Luleå - Bli en del av vårt växande team!
2026-01-23
Brinner du för att ge god service och trivs i mötet med människor? Hos Svensk Cater får du ett omväxlande arbete bakom ratten - där varje leverans bidrar till något gott! Svensk Cater expanderar och söker nu en positiv och ansvarsfull C-chaufför som vill vara med på vår tillväxtresa i Luleå.
Om rollen:
Som C-chaufför hos oss på Svensk Cater blir du en viktig del av vår dagliga leveranskedja. Du kommer att lasta, lossa och leverera livsmedel till alla våra kunder - främst inom restaurang och offentlig måltidsservice - alltid med noggrannhet och ett leende på läpparna.
Du kommer att utgå från vårt lager i Luleå, och dina körningar sker huvudsakligen mellan Luleå och Skellefteå.
För att du ska känna dig så trygg som möjligt i din nya roll erbjuder vi en grundlig introduktion, där du får lära känna både våra rutiner, kollegor och kundrelationer.
Vi söker dig som har:
C-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete och med truckkort.
Din personlighet:
För att trivas hos oss tror vi att du är en glad och positiv lagspelare med ett utvecklat ordningssinne och ansvarskänsla. Vi ser gärna att du är social, flexibel och serviceinriktad - du förstår vikten av att ge bra kundservice och en professionell upplevelse vid varje leverans. Du gillar även ett fysiskt arbete, har god samarbetsförmåga och trivs i ett tempo där ingen dag är den andra lik.
Praktisk information:
Anställning: Tillsvidareanställning, heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 05.00-14.00 (övertid kan förekomma)
Arbetsort: Luleå
Svensk Cater erbjuder:
OB-tillägg och övertidsersättning.
Friskvårdsbidrag.
En trygg arbetsgivare med stark lokal förankring.
Möjlighet att växa i en organisation där gemenskap, engagemang och kvalitet står i fokus.
Ansökningsförfarande
Tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Svensk Cater samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-663 37 30
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Svensk Cater i Luleå!
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
