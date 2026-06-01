C-chaufför till Kyl- & Frysexpressen i Årsta

Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-01


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobwise AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Botkyrka, Vaxholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-01

Företaget
Kyl- & Frysexpressen är en väletablerad aktör inom transport och livsmedelslogistik i Sverige. Med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och service levererar de dagligen till några av landets största livsmedelskedjor.
Här arbetar du i en strukturerad verksamhet med moderna fordon och tydliga rutiner. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Om rollen
Som C-chaufför utgår du från terminalen i Årsta och ansvarar för distribution till butiker runt om i Stockholmsområdet. Du arbetar självständigt med leveranser, lastning och lossning samtidigt som du har daglig kontakt med kunder ute på rutten.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:

Distribution till butiker i Stockholmsområdet

Kundkontakt och service vid leveranser

Lastning och lossning av gods

Hantering av digitala kör- och ordersystem

Hantering och kontroll av kylaggregat

Daglig tillsyn av fordon

Arbetstider: Varierande arbetstider där tidiga morgnar förekommer, exempelvis start från kl. 05:00. Helgarbete kan även förekomma. Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse inför sommaren.
Våra kompetenskrav
C-körkort

Giltigt YKB

Truckkort A+B

Digitalt färdskrivarkort

God fysisk förmåga

Serviceinriktad

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Detta är även meriterande
Erfarenhet av distribution

Vana av tempererade transporter

God lokalkännedom i Stockholm

Tillgång till egen bil för att enklare ta dig till och från terminalen i Årsta.

Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise 💪
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830520-2029472".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobwise AB (org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Elektravägen 12 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9940534

Prenumerera på jobb från Jobwise AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobwise AB: