C-chaufför till Kyl- & Frysexpressen i Årsta
Kyl- & Frysexpressen är en väletablerad aktör inom transport och livsmedelslogistik i Sverige. Med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och service levererar de dagligen till några av landets största livsmedelskedjor.
Här arbetar du i en strukturerad verksamhet med moderna fordon och tydliga rutiner. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Om rollen
Som C-chaufför utgår du från terminalen i Årsta och ansvarar för distribution till butiker runt om i Stockholmsområdet. Du arbetar självständigt med leveranser, lastning och lossning samtidigt som du har daglig kontakt med kunder ute på rutten.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Distribution till butiker i Stockholmsområdet
Kundkontakt och service vid leveranser
Lastning och lossning av gods
Hantering av digitala kör- och ordersystem
Hantering och kontroll av kylaggregat
Daglig tillsyn av fordon
Arbetstider: Varierande arbetstider där tidiga morgnar förekommer, exempelvis start från kl. 05:00. Helgarbete kan även förekomma. Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse inför sommaren.
Våra kompetenskrav
C-körkort
Giltigt YKB
Truckkort A+B
Digitalt färdskrivarkort
God fysisk förmåga
Serviceinriktad
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Detta är även meriterande
Erfarenhet av distribution
Vana av tempererade transporter
God lokalkännedom i Stockholm
Tillgång till egen bil för att enklare ta dig till och från terminalen i Årsta.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise 💪
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
