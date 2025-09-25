C-chaufför till Isoleringslandslaget/Ekovilla i Borlänge!
Om företaget: Isoleringslandslaget AB (Ekovilla Sverige) är en del av den finska, börsnoterade koncernen EcoUp Oyj, som är specialiserad på återvinning och tillverkning av miljövänliga byggmaterial. Koncernens mest kända varumärke är EKOVILLA, som har funnits sedan 1979.
Vi tillverkar biobaserad och klimatneutral cellulosaisolering som framställs av återvunnet material från trä- och pappersindustrin samt returpapper. Produktionen sker i sex egna fabriker, och vi har dessutom ett eget nätverk av installatörer i både Sverige och Finland.
I Finland isoleras mer än 85 % av alla nybyggda småhus med EKOVILLA cellulosaisolering. Vår långsiktiga målsättning är att uppnå en lika stark marknadsposition i Sverige och övriga Norden.
Utöver lösullsisolering erbjuder vi ett komplett byggsystem med diffusionsöppna tätskikt, isolerskivor och tillbehör - både direkt till byggföretag och via byggvaruhandeln.
Vår vision är att leda förändringen i byggbranschen och genom innovativa, biobaserade produkter bidra till att kraftigt minska klimatpåverkan från byggprojekt.
Vill du vara med på denna resa? Bli en del av vårt team och gör verklig skillnad!
Om tjänsten: Som C-chaufför (lösullsinstallatör) arbetar du praktiskt ute på olika byggarbetsplatser. C-körkortet används främst för att köra lastbilen med material och utrustning till och från arbetsplatsen, medan ditt huvudsakliga arbete består av installation av isolering.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Förbereda och bära säckar med lösull
Mata och sköta maskiner för lösullsisolering
Genomföra isoleringsarbete enligt gällande standard och ritningar
Köra lastbil till och från arbetsplatser (kortare körningar)
Arbeta i nära samarbete med kollegor på plats
Det är ett fysiskt arbete som kräver att du gillar att arbeta praktiskt och i ett team.
Start: Oktober Arbetstider: måndag-fredag, 07:00-16:00 Omfattning: Heltid Anställningsform: Du anställs initialt via Jobwise på en 6 månader visstidsanställning, med målsättningen att övergå till en tillsvidareanställning direkt hos Isoleringslandslaget/Ekovilla.Kvalifikationer
C-körkort
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Körvana och ansvarskänsla
Erfarenhet från bygg- eller isoleringsbranschen är meriterande men inget krav.
