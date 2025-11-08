C-Chaufför till hållbarhetsfokuserat företag i Linköping
2025-11-08
Vill du arbeta som C-chaufför i en roll där du bidrar till en mer hållbar framtid? Vi söker dig som vill köra lastbil, hantera avfall på ett säkert sätt och vara en del av ett företag som gör skillnad för miljön - varje dag.Om rollen:I den här rollen kommer du att arbeta med att köra flak/styckegodsbil och samla i både farligt och icke-farligt avfall hos kunder i Östergötland. Dina arbetsuppgifter inkluderar hantering av slam från hushåll, gatubrunnar samt farligt avfall såsom oljeavskiljare och spillolja. Du kommer även att utföra olika typer av saneringar, rengöringar samt tömning och rengöring av oljeavskiljare och cisterner. Du kommer också märka emballage och säkerställa korrekt hantering av material samt ha daglig kontakt med transportplanering och ibland kunder.Arbetet kräver hög kvalitet och god service. Du ansvarar för att hålla fordon och utrustning i gott skick och förväntas arbeta miljövänligt och kostnadseffektivt samt följa lagar och regler för transport av farligt gods. Fordonsunderhåll är en naturlig del av uppdraget. På sikt kan även besiktning av oljeavskiljare bli en del av dina arbetsuppgifter. Du kommet utgå från kontoret i Linköping.Introduktion: Du får en gedigen introduktion där du går bredvid en erfaren kollega och lär dig rutiner och säkerhetsföreskrifter.Vi söker dig som har:*C-körkort*YKB (Yrkeskompetensbevis)*ADR-intyg för styckegods och tank*Erfarenhet av att köra kombibil*Goda kunskaper i svenska, både tal och skriftMeriterande:*Erfarenhet av insamling av farligt avfall*Grundläggande engelskaPersonliga egenskaper:Vi tror att du är:*Noggrann och punktlig*Ansvarstagande och säkerhetsmedveten*Social och samarbetsvillig*Nyfiken och vill utvecklasVi erbjuderEn trygg anställning i ett företag som satsar på hållbarhetEn inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegorMöjlighet att bidra till en cirkulär ekonomi och en grönare framtidOm Ragn-SellsVår kund är en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster i Sverige. De erbjuder innovativa lösningar för avfallshantering och återvinning som bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan. Här blir du en del av ett företag som satsar på hållbarhet, kvalitet och säkerhet.Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha god möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Ragn-Sells.RekryteringsprocessIntervjuer med FramtidenReferenstagningIntervju med Ragn-SellsBeslutVillkorStart: OmgåendeAnställningsform: heltid, vardagar 07:00-16:00Placering: LinköpingÄr du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
