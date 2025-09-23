C-chaufför till flyttuppdrag i Stockholm, bra betalt
2025-09-23
Vi söker en C-chaufför till ett flyttuppdrag i södra Stockholm. Som chaufför kommer du både att köra och vara en del av flyttlaget. Du arbetar alltid tillsammans med kollegor och hjälps åt med de moment som ingår i en flytt - såsom bärhjälp, packning, montering/demontering av möbler och lastning/lossning.
Vi ser gärna att du har en bra inställning, är hjälpsam och redo att hugga i där det behövs.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Köra flyttbil (C-kort)
Hjälpa till med packning, lastning och lossning
Montering och demontering av möbler
Samarbeta med flyttlaget för en smidig och säker flytt Kvalifikationer
C-körkort, YKB
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Svenska eller engelska i tal
Ansvarstagande och samarbetsvillig
Meriterande
ADR
Tidigare erfarenhet av flytt eller liknande arbete
Om dig Vi söker dig som är punktlig, har ett bra kundbemötande och inte är rädd för att ta i. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12

Omfattning
