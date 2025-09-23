C-chaufför till flyttuppdrag i Stockholm, bra betalt

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-23


Vi söker en C-chaufför till ett flyttuppdrag i södra Stockholm. Som chaufför kommer du både att köra och vara en del av flyttlaget. Du arbetar alltid tillsammans med kollegor och hjälps åt med de moment som ingår i en flytt - såsom bärhjälp, packning, montering/demontering av möbler och lastning/lossning.
Vi ser gärna att du har en bra inställning, är hjälpsam och redo att hugga i där det behövs.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Köra flyttbil (C-kort)
Hjälpa till med packning, lastning och lossning
Montering och demontering av möbler
Samarbeta med flyttlaget för en smidig och säker flytt


Kvalifikationer
C-körkort, YKB
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Svenska eller engelska i tal
Ansvarstagande och samarbetsvillig

Meriterande
ADR
Tidigare erfarenhet av flytt eller liknande arbete

Om dig Vi söker dig som är punktlig, har ett bra kundbemötande och inte är rädd för att ta i. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485)

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

Kontakt
Markus Nyberg
markus@agilarbetskraft.se
0735069076

Jobbnummer
9523062

