C-chaufför sökes till seriöst och välmående logistikföretag i sommar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2025-09-05
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en skicklig C-chaufför som älskar känslan av frihet på vägarna? Då är detta din chans att gå med i ett vinnande team och ge din karriär en rejäl skjuts!
Just nu söker vi distributionsförare till ett världsledande logistikföretag beläget i Toftanäs. Vår kund är en seriös och välmående organisation där kvalitet och service står i fokus. Tjänsten beräknas starta så fort alla steg i rekryteringsprocessen är genomförda och är långsiktig.
I din roll som lastbilschaufför kommer du bland annat arbeta med att:
• Hämta och leverera gods
• Kundservice till mestadels företagskunder men privatkunder kan även förekomma.
• Längre körningar i hela södra Sverige samt stadskörning i Malmö
Arbetstiden är förlagd dagtid, 06-17. Tjänsten är på heltid och du kommer jobba 10h-pass, 4 dagar i veckan.
DETTA SÖKER VI
C-KÖRKORT: En förutsättning för att hantera vår kunds distributionsfordon. Du behöver även giltigt YKB samt digitalt förarkort.
ERFARENHET INOM DISTRIBUTION: Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av distributionskörning och förståelse för effektiv ruttplanering.
ANSVARSFULL OCH PÅLITLIG: Som distributionsförare kommer du att vara ansiktet utåt för vår kunds verksamhet. Vi söker därför individer som är engagerade, ansvarsfulla och pålitliga.
FYSISK STYRKA: En del tunga lyft kan förekomma, så god fysisk form är viktigt.
SVENSKA: Du behöver kunna kommunicera på svenska utan svårigheter.
Avdelningen som du kommer arbeta på är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning i och med en anställning. Det innebär att du ska kunna redogöra för vad du har gjort de senaste 5 åren samt ha ett tillhörande intyg på dina sysselsättningar (t.ex. arbetsgivarintyg eller studieintyg.) under dessa år. Du kommer även genomgå en säkerhetsprövningsintervju samt en bakgrundskontroll som utförs av transportstyrelsen.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.
Är du redo för ett roligt jobb som lastbilschaufför på en seriös och utvecklande arbetsplats? Ansök då redan idag då vi håller intervjuer löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9495685