C-chaufför sökes till Ragn-Sells i Borlänge
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2026-08-03
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, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
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Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Är du utbildad C-chaufför och vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser?
Som miljöarbetare på Ragn-Sells kommer du att göra skillnad i ditt dagliga arbete.
I din roll kommer du att arbeta i ett team som med stort kunnande och modern teknik hjälper sina kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten samt avlopp. De använder exempelvis filmteknik vid inspektion och besiktning av rör och har kombibilar som både kan utföra slamsugning och högtrycksspolning.
Ragn-Sells erbjuder kompletta VA-lösningar, vilket innebär att rollen är bred. Du kommer att arbeta med, men även utanför lastbilen, med bland annat högtrycksspolning, slam- och torrsugning samt tömningar till att återvinna och sortera avfallet. I arbetsuppgifterna kommer det även ingå tömning av oljeavskiljare samt följa med på besiktning av cisterner.
Oavsett vilken åtgärd som utförs, så är målet att trygga en säker funktion i avloppssystemen och kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem. Du kommer arbeta i en framtidsbransch där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle och en bättre miljö och Ragn-Sells är ett levande bevis på att värna om jorden och bra affärer går hand i hand.
Placeringsort: Borlänge
Period: Start september.
Du kommer initialt bli anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group. På sikt är ambitionen att bli direkt anställd hos Ragn-Sells.
Arbetstider: Främst dagtid, måndag till fredag, mellan kl 07:00-16:00. Dessa tider kan komma att variera då beredskap kan förekomma, vilket innebär att du vissa perioder behöver kunna vara tillgänglig utanför din ordinarie arbetstid för att arbeta vid behov.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
C behörighet
YKB
Viss datavana
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
CE behörighet
ADR
Som miljöarbetare på Ragn-Sells är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Stor vikt läggs vid personlighet och vi ser att du är prestigelös, noggrann, engagerad och flexibel. Du trivs med att arbeta i team och är inte rädd för skit under naglarna. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna på kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sahlstedtsgatan 1 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
10019521