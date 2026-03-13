C-chaufför sökes för spännande uppdrag inom vakuumsugning och sanering!
365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-03-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 365 BTS AB i Södertälje
, Stockholm
, Eskilstuna
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs bäst när det händer saker, gillar fysiskt arbete och har ett skarpt öga för detaljer? Vi söker nu en engagerad grovarbetare med C-körkort för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder i framkant inom specialtransporter och industrisanering.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen som chaufför och grovarbetare arbetar du med avancerade sugbilar för att lösa komplexa uppgifter hos både privatpersoner, industrier och byggföretag. Arbetet är varierat och innebär allt från vakuumsugning av torra och våta material till precisionsarbete vid känsliga utgrävningar.
Du kommer inte bara att sitta bakom ratten, utan vara en aktiv del av teamet ute på fältet. Det är ett fysiskt jobb där maskinteknik möter hantverksskicklighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Framförande och manövrering av tunga sugbilar.
Utförande av vakuumsugning och saneringsuppdrag.
Dagligt underhåll och tillsyn av fordon och utrustning.
Säkerställa att arbetet utförs med högsta säkerhet och kvalitet.
Vi söker dig som:
Innehar C-körkort och giltigt YKB.
Har en god fysik och trivs med praktiskt utomhusarbete i alla väder.
Är lösningsorienterad och kan ta egna initiativ ute på arbetsplatsen.
Behärskar svenska i tal och skrift för att kunna kommunicera med kunder och kollegor.
Meriterande: Erfarenhet av sugbilar, ADR-intyg eller arbete inom mark och anläggning.
Vi erbjuder:
Ett fartfyllt arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng med korta beslutsvägar och modern maskinpark. För rätt person finns goda möjligheter till personlig utveckling och specialisering inom nischen.
Vill du bli en del av teamet? Skicka in din ansökan med CV och ett kort presentation redan idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@365bts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9795309