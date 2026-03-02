C-chaufför sökes för arbete omgående i Skärholmen
Boxflow Staffing Syd AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-02
Vi söker nu C-chaufförer till uppdrag i Skärholmen med omnejd.
Tjänsten är med omgående start och kommer att vara vid behov. Hos kunden får du jobba i ett företag med tydlig struktur, stark arbetsgemenskap och stor möjlighet till utveckling inom transport och logistik. Arbetet är förlagt på dagtid 07.00-16.00. Start och sluttid kan variera, därav kommer flexibiliteten att vara av stor vikt.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leverera varor till våra kunder på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.Dina arbetsuppgifter
Köra tunga lastbilar (C-behörighet) för distribution inom regionen
Lasta och lossa gods på terminal och hos kund
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service
Hantera fraktdokument och rapportera avvikelser
Utföra enklare daglig tillsyn av fordonet
Profil & bakgrund
Körkort C samt giltigt YKB
Truckkort A1-A4 & B1-B4
Erfarenhet av att köra lastbil och släp - gärna i distributions- eller fjärrtrafik
Erfarenhet av arbete inom flytt är meriterande
God vana av att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag
God svenska i tal och skrift - engelska är meriterande
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett professionellt bemötande. Du gillar att arbeta i en varierad vardag, är serviceinriktad och lösningsorienterad. Säkerhet viktigt för dig och du bidrar gärna med god stämning i teamet.
Låter detta intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Om Boxflow
Boxflow är ett modernt logistikföretag grundat 2018 och finns representerat i Malmö, Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Kristianstad och Perstorp. Vi erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, logistikrådgivning och personaluthyrning till flera ledande företag i Sverige. Hos oss blir du en viktig del av ett framåtriktat företag där möjligheten att växa tillsammans med branschen är stor. Välkommen till Boxflow! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211)
Cylindervägen 18
)
131 52 NACKA STRAND
Boxflow
9771324