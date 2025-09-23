C-Chaufför sökes bli en del av vårt logistikteam!
2025-09-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Visa alla jobb hos Thaifood Trading AB i Nacka
Vi på Thaifood Trading AB växer och söker nu en engagerad och ansvarstagande chaufför med C-körkort till vårt logistikteam. Vi distribuerar livsmedel till restauranger runt om i Storstockholm och Uppsala.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Distribution av livsmedel till våra kunder i Storstockholm & Uppsala
Lastning och lossning av varor
Säker hantering av livsmedel enligt gällande rutiner
Ansvara för att leveranser sker i tid och med hög service
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB
Är noggrann, serviceinriktad och har god fysik (tunga lyft kan förekomma)
Trivs med att arbeta självständigt men också som en del av ett team
Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och en arbetsplats med högt tempo
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Om Thaifood Trading AB
Thaifood Trading AB är en del av Pong Gruppen och en ledande importör och grossist av asiatiska livsmedel i Sverige. Vi levererar till restauranger, butiker och grossister över hela landet och har nyligen flyttat till ett större lager för att möta vår tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: tseveen@pong.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thaifood Trading AB
(org.nr 556806-1609)
Svarvarvägen 10 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tseveenravdan Tumurbaatar tseveen@pong.se +46 73-064 84 78 Jobbnummer
