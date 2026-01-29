C-chaufför med YKB till Veterankraft i Karlstad!
2026-01-29
Veterankraft söker dig som är veteran och vill jobba som chaufför!
I rollen som C-chaufför kommer du att köra pumpbil enligt planerade uppdrag. Uppdraget utgår från Molkom och det är en fördel om du bor i närheten. Tjänsten är på 50% enligt schema.
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har lång arbetslivserfarenhet
Har C-körkort och giltigt YKB
Har god servicekänsla och är noggrann
Är social och gillar att hjälpa andra
Har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Därför trivs våra veteraner
Du fortsätter använda din kompetens
Du möter tacksamma kunder och skapar glädje
Du blir en del av ett varmt och engagerat veteran-nätverk
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetare
Hos Veterankraft får du fortsätta göra det du kan bäst - och uppskattas för det, varje dag.
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta karlstad@veterankraft.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
