C-chaufför med YKB / mark och anläggningsarbetare
2026-05-06
Vi är ett mindre entreprenadföretag på Värmdö som jobbar med mark- och anläggning.
Vintertid jobbar vi även med snöröjning och halkbekämpning.
Vi är ett mindre entreprenadföretag på Värmdö som jobbar inom mark och anläggningsbranschen därför är det viktigt att du som söker vill jobba i ett mindre företag med många varierande arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av mark och anläggningsarbete är inget krav, viktigast för oss är att du har ett brinnande intresse och vill lära dig och utvecklas inom yrket. Vi behöver utöka vår personalstyrka och söker nu en person med C-kort som har YKB.
I dina arbetsuppgifter ingår lastbilskörning samt mark och anläggningsarbete.
På vintrarna ingår även plogning, handskottning samt sandning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: jobb@vms.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VMS Värmdö Maskin & Support AB
(org.nr 556636-1464), http://www.vms.se
Mörtnäs Hagväg (visa karta
)
134 44 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9894352