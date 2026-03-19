C-chaufför inom spol- och slamtjänster i Saltsjö-boo!

Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-19


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobwise AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Botkyrka, Vaxholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-03-19

Företaget
Vår kund är ett väletablerat företag inom miljö- och servicetjänster med fokus på spolning, slamsugning och underhåll av avloppssystem. De arbetar med både företag och privatpersoner och är kända för sin höga servicegrad och sitt professionella arbetssätt.
Här får du möjlighet att bli en del av en stabil verksamhet med kunniga kollegor och goda möjligheter att utvecklas inom en specialiserad del av transportbranschen.
Om rollen
I rollen som C-chaufför arbetar du med varierande uppdrag inom spol- och slamtjänster. Du utgår från kundens depå och arbetar tillsammans med en kollega i nära kontakt med kunder.
I rollen som chaufför kommer du ansvara för:

Köra spol- och slamsugningsfordon

Utföra uppdrag inom spol- och slamsugning tillsammans med kollega

Ha daglig kontakt med kunder och leverera hög service

Säkerställa att arbetet utförs enligt miljö- och säkerhetskrav

Dokumentera utförda uppdrag

Arbetstider: måndag till fredag 06:30 - 15:30 Omfattning: Heltid Tillträde: Uppdraget startar 6 april och beräknas pågå till och med vecka 25, med chans till förlängning.
Våra kompetenskrav
C-körkort

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Serviceinriktad och social med ett professionellt bemötande

Detta är även meriterande
Erfarenhet av spol- och slamsugningsarbete

Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407446-1903319".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobwise AB (org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Elektravägen 12 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9808488

Prenumerera på jobb från Jobwise AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobwise AB: