C-Chaufför För Förpackningsinsamling Sökes Till Ssam I Älmhult!
2026-02-10
Är du en engagerad och ansvarsfull förare som vill bidra till en hållbar framtid? Är du rätt person för ett nytt team på den nya avdelningen för förpackningsinsamling? SSAM söker miljöarbetare med C-körkort och YKB för start sommaren 2026.
Om SSAM:
SSAM har en tydlig vision - ett Småland utan avfall. Med fokus på hållbarhet, miljöskydd och resurseffektivitet driver de sitt arbete framåt med hjälp av sina värdeord: Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans. Dessa genomsyrar både arbetsmiljön och relationen till kunder och samhälle.
Vad är FNI?
FNI (Fastighetsnära insamling) innebär att alla hushåll och flerfamiljshus ska kunna få restavfall, matavfall, tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar och färgade glasförpackningar hämtade vid fastighetsgränsen, eller i nära anslutning till den.
Hur särskiljer sig denna insamling från den insamling som finns i dagsläget?
SSAM samlar i dagsläget in rest-och matavfall från villor, flerbostadshus och verksamheter. Det som skiljer sig med insamlingstypen FNI är att man även kommer att samla in förpackningsavfall från flerbostadshus, vilket innebär andra fordonstyper och annat avfall som samlas in.
Som renhållningsförare hos SSAM är du en nyckelperson i deras arbete för en hållbar och renare miljö. Du bidrar varje dag till att våra kommuner fungerar smidigt och att vi tillsammans når våra miljömål.
I din roll kommer du främst att:
• Hämta och transportera förpackningar från både flerbostadshus och verksamheter inom Älmhult kommun och Markaryd kommun, enligt fastställda rutter och scheman. Arbetet utgår från Älmhult.
• Säkerställa hög kvalitet och service genom att hantera avfallet på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med gällande rutiner och miljökrav.
• Möta kunder på ett vänligt och professionellt sätt, där du fungerar som en viktig ambassadör för SSAM och bidrar till en positiv upplevelse för de du möter i tjänst.
• Rapportera avvikelser och följa säkerhetsföreskrifter, för att skapa en trygg arbetsmiljö både för dig själv och dina kollegor.
• Som en del av det nya teamet är ditt arbete avgörande för att upprätthålla en god service till kommunernas invånare och samtidigt värna om miljön för framtida generationer.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.
Minst C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom avfallshantering eller liknande serviceyrken
CE-körkort
Datorvana
Arbetet är förlagt under dagtid med viss beredskap för arbete på helger och röda dagar.
StudentConsulting sköter denna rekrytering. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av SSAM:s viktiga arbete för en hållbar miljö.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
