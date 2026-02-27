C-Chaufför (deltid) Inom Distribution I Norra Sthlm Med Omnejd!

JKT Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Sundbyberg
2026-02-27


Visa alla fordonsförarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JKT Bemanning AB i Sundbyberg, Stockholm eller i hela Sverige

JKT Bemanning är ett litet mindre och kvalitativt bemanningsföretag med säte i Stockholm. Vi är främst verksamma inom transport och lager.
Vi söker nu dig för kunds räkning som är morgonpigg, alert och flexibel. Intervjuer sker löpande då tjänsten skall tillsättas omgående!
Arbetstiderna för tjänsterna kan variera men dom är förlagda på dagtid och inledningsvis främst mellan 14:00-18:00. Tjänsten kommer med stor sannolikhet utvecklas till heltid.
En fördel om du har tillgång till egen bil då utgångslägena ofta ligger en bit ut i industriområden.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Fast område med fast bil
Förlastad bil
Mellan 15-20 stopp + inhämtningar
Tillträde omgående

Krav för att vara aktuell för denna tjänst:
C - kort
YKB
Adr 1.3
Digitalt förarkort

Meriterande
Truckkort och full Adr

Att arbeta hos oss innebär att du som person kommer att få möjlighet att jobba på olika företag om DU VILL. Trivs man hos en kund är det troligt att du blir kvar och troligtvis rekryterad till kunden.
Ansökan sker vi mail till cchauffor@jktbemanning.se. Döp ämnesraden till "C-chaufför Deltid".
Kollektivavtal: Vi är anslutna till Almega.
Välkommen att söka!
Mvh/ JKT Bemanning AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
CV via mail
E-post: cchauffor@jktbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-chaufför Deltid".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
JKT Bemanning AB (org.nr 556842-2546)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9768449

Prenumerera på jobb från JKT Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JKT Bemanning AB: