C-Chaufför (deltid) Inom Distribution I Norra Sthlm Med Omnejd!
JKT Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Sundbyberg Visa alla fordonsförarjobb i Sundbyberg
2026-02-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKT Bemanning AB i Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
JKT Bemanning är ett litet mindre och kvalitativt bemanningsföretag med säte i Stockholm. Vi är främst verksamma inom transport och lager.
Vi söker nu dig för kunds räkning som är morgonpigg, alert och flexibel. Intervjuer sker löpande då tjänsten skall tillsättas omgående!
Arbetstiderna för tjänsterna kan variera men dom är förlagda på dagtid och inledningsvis främst mellan 14:00-18:00. Tjänsten kommer med stor sannolikhet utvecklas till heltid.
En fördel om du har tillgång till egen bil då utgångslägena ofta ligger en bit ut i industriområden.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Fast område med fast bil
Förlastad bil
Mellan 15-20 stopp + inhämtningar
Tillträde omgående
Krav för att vara aktuell för denna tjänst:
C - kort
YKB
Adr 1.3
Digitalt förarkort
Meriterande
Truckkort och full Adr
Att arbeta hos oss innebär att du som person kommer att få möjlighet att jobba på olika företag om DU VILL. Trivs man hos en kund är det troligt att du blir kvar och troligtvis rekryterad till kunden.
Ansökan sker vi mail till cchauffor@jktbemanning.se
. Döp ämnesraden till "C-chaufför Deltid".
Kollektivavtal: Vi är anslutna till Almega.
Välkommen att söka!
Mvh/ JKT Bemanning AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
CV via mail
E-post: cchauffor@jktbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-chaufför Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JKT Bemanning AB
(org.nr 556842-2546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9768449