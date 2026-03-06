C- Chaufförer sökes i Avesta till miljöbranschen
2026-03-06
Har du C-behörighet och vill arbeta på en arbetsplats med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande och med ett hållbart synsätt för miljön?
Då läser du rätt annons! Vår samarbetspartner har en målsättning och vision om att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör inom miljöservice.
Med effektiv utrustning och specialbyggda fordon kan vår samarbetspartner snabbt vara på plats och lösa alla situationer där vatten, slam eller oljespill måste sugas upp. Det gör dom genom att erbjuda många lösningar inom spol-och sugbilstjänster såsom högtrycksspolning, torrsugning och slamsugning. För att snabbt kunna vara på plats och erbjuda hög service behöver dom nu förstärkning.
Vi söker därför er med C-behörighet som vill bli en del i ett företag där värdeorden är Hållbarhet, Engagemang och Förtroende. Som chaufför på detta uppdrag har du mycket eget ansvar och en avgörande roll i att säkerställa att uppdragen genomförs på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av spol- och slamsugsuppdrag hos både företag och privatkunder i Avesta. I ditt arbete ingår även att utföra dagligt underhåll av fordon samt ansvara för dess skick. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor, kunder och driftledning för att säkerställa ett effektivt arbete och genomförande av dina arbetsuppgifter.
Arbetstider: Vardagar 07-16
Period: Uppdraget förväntas starta i Maj/Juni och pågå till slutet av augusti. Goda chanser till förlängning finns.
Då detta är ett konsultuppdrag kommer du bli anställd av oss på SC transport - som är en del av StudentConsulting Group - och uthyrd till vår samarbetspartner. Efter utfört uppdrag och vid förlängning finns chans till övertag.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
C-behörighet
YKB
Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har CE-behörighet och tidigare erfarenhet av miljöbranschen.
För att trivas med detta uppdrag ser vi att du är en person som tar ansvar över ditt arbete och uppnådda resultat. Du är en lagspelare och värdesätter samarbete med kollegor, men kan även arbeta självständigt. Du planerar din dag effektivt och är inte rädd för att hantera oförutsedda situationer och på ett flexibelt sätt prioritera om din dag/dina arbetsuppgifter. Du är ödmjuk och nyfiken och vill utvecklas och lära dig nya saker!
Låter det intressant? Då tycker vi att du ska söka tjänsten redan idag, då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
