C och CE Chaufförer sökes Materialtransport i Kiruna

Chaufförer sökes - Materialtransport i Kiruna
NKraft Bemanning är ett bemanningsföretag specialiserat på bygg och anläggning i norra Sverige. Vi söker nu engagerade och pålitliga chaufförer för ett uppdrag hos vår kund i Kiruna.
Om tjänsterna
Vi söker totalt tre chaufförer:
2 st C-chaufförer
1 st CE-chaufför
Arbetet innebär materialtransporter i och omkring Kiruna. Du kommer att ingå i ett team där ordning, punktlighet och ett professionellt bemötande är självklart. Uppdragets karaktär kräver att du är van vid att arbeta självständigt och tar ansvar för ditt fordon och din last.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid
Startdatum: Vecka 23
Boende ordnas och bekostas av arbetsgivaren
Vi söker dig som
Har giltigt C- eller CE-körkort (beroende på tjänst)
Innehar giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Har erfarenhet av transport och/eller materialkörning
Är noggrann, ansvarsfull och van att hålla tidplaner
Kan arbeta självständigt och trivs i en aktiv roll
Meriterande
Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
Vana att köra i norra Sverige eller liknande förhållanden
Om NKraft Bemanning
NKraft Bemanning förmedlar kvalificerad arbetskraft inom bygg, anläggning och industri i norra Sverige. Vi värnar om våra anställda och erbjuder trygga anställningsvillkor med kollektivavtalsenliga löner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: dino@nkraft.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
)
981 34 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9865645